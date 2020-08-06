Google, Çin bağlantılı 2500 Youtube kanalını kapattı

Google, Youtube'da 2 bin 500 Çin bağlantılı kanalı, yanlış bilgi yayma gerekçesiyle kapattığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Google, Nisan ve Haziran aylarında 2500 Youtube hesabını Çin bağlantılı etkileme operasyonları soruşturması kapsamında kapattıklarını açıkladı.

Kapatılan kanalların siyaset dışı içerikleri olduğunu, yanlış bilgi yaydığı belirtildi. Google, kapatılan hesaplarla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD ve Çin arasında sosyal medya ve teknoloji üzerinden gerilim sürüyor. Beyaz Saray, çarşamba günü 'güvenilmez' Çin uygulamalarının ABD dijital ağlarından kaldırılması için çalışacağını açıklamıştı. Bahsedilen uygulamalar arasında kısa video uygulaması TikTok ve mesajlaşma uygulaması WeChat bulunuyor.