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Yaşam

Google, 23 Nisan için özel logo tasarladı

Google'ın logosunda ellerinde Türk bayrağı bulunan yöresel kıyafetli iki çocuk yer alıyor

23 Nisan 2013 15:44

Arama motoru Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo tasarladı.

Her güne özel doodle'ler hazırlayan Google, bu kez de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özgü bir tasarım hazırladı.

İnternet sektörünün arama devi Google'ın logosunda ellerinde Türk bayrağı bulunan yöresel kıyafetli iki çocuk yer alıyor.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Doodle uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Fizy adlı müzik dinleme uygulaması'da 23 nisan için özel doodle tasarladı.

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