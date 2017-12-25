Google 2017'de en çok aranan sağlık sorunlarını derledi: İlk sırada 'Hıçkırığa ne sebep olur?'

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2017 yılında en çok hangi sağlık sorunlarının arandığını açıkladı. İlk sırada "Hıçkırığa ne sebep olur? yer aldı.

İnternet devi Google, dünya genelinde 2017 yılı boyunca en çok hangi sağlık sorunlarının arandığını derledi. İnternet devi, 'doktor' Google'a en çok sorduğumuz 10 sağlık sorusunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, işte geride bırakmaya hazırlandığımız 2017'de sağlıkla ilgili en çok arananlar...

Hıçkırığa ne sebep olur?

Horlama nasıl durdurulur?

Böbrek taşına ne sebep olur?

Neden sürekli yorgunum?

Grip ne kadar sürer?

Tansiyonum normalde kaç olmalı?

Kolesterolümü nasıl düşürebilirim?

Kolesterolümü nasıl düşürebilirim?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) nedir?

Lupus hastalığı nedir?

Bu yıl dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile tanınan lupus (deri veremi) en çok aratılan sağlık sorunları arasındaki yerini aldı.