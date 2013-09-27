Google 15 yaşında

Arama motoru devi Google, bugün 15 yaşına bastı. Google, anasayfasında yer verdiği animasyonlu doodle'la, doğumgününü pinata oyunu ile kutladı.

Oyunu oynamak için doğumgünü pastası üzerindeki oynat butonuna tıklamak ve belirtildiği gibi space bar'a basarak pinataya vurmanız gerekiyor. Ne kadar fazla şeker düşürürseniz, o kadar puan kazanıyorsunuz.

Stanford Üniversitesi öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page tarafından California, Menlo Park'taki bir garajda kurulan Google, bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline geldi.

Google, kurulduğu 1998 yılından sonrahher yıl doğumgününü anasayfasında farklı doodle'lar ile kutladı.

Bugün ABD'deki internet trafiğinin 2/3'sine sahip olan, Avrupa'nın da önde gelen aramam motoru kabul edilen Google, aslında Eylük ayının başında kuruldu.

Brin ve Page, şirketi ilk kurduklarında kiraladıkları 176 metrekarelik eve ve garaja ayda 1700 dolar kira ödüyordu. O zamanki ev sahipleri olan Susan Wojcicki, bugün Google'da yönetici ve Brin'in baldızı.

Google'ın merkezi, kurulduğu garajdan bugün 15 km uzaklıkta, Mountain View'de yer alıyor.

Wojcicki, şirketin kurulduğu evi 2006 yılında Google'a sattı ve ev, Google'ın bir parçası haline geldi.

Google, son yıllarda sadece online hizmetler vermenin ötesine geçen bir şirket oldu. En önemli başarıyı ise Android mobil işletim sistemiyle elde etti.

Android, bugün dünya genelinde 1 milyara yakın mobil cihazda ve akıllı telefonların yüzde 80'inde kullanılıyor.

Google ayrıca, Nexus tabletleri ve bünyesine kattığı Motorola ile çıkardığı Moto X telefonuyla mobil sektörde yer alıyor.