T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Google 11 milyon siteyi sildi

Google, .co.cc uzantılı web sitelerini arama kayıtlarından sildi.

08 Temmuz 2011 03:00

T24- Milyarlarca bilgi bulunduran, internette arama motoru denildiğinde akla gelen ilk isim olan Google, .co.cc uzantılı web sitelerini arama kayıtlarından sildi.

Resimde görüldüğü şekilde bir arama gerçekleştirince bir sonuç bulamayan Google'ın bu kayıtları silmesinin nedeni olarak bu uzantıda bulunan sitelerinin çoğunun spam içerikli olması ve 11 milyondan fazla bu uzantıya sahip sitenin Google'da bulunmasının gereksiz olması gösteriliyor.

Resmi bir ikinci bölüm alan adı uzantılarından olmayan .co.cc, http:/co.cc adresinde bulunan Koreli bir şirket tarafından bağımsız bir şekilde ortaya çıkarılmış olan 'freehost' şeklinde bir domain.

Google'ın internet spam takımında bulunan Matt Cutts, düşük kalitede ve istenmeyen iletilerle dolu bir freehost gördükleri takdirde bu kayıtları sileceklerini vurguladı. Bunun ardından bahsi geçen alanın sahibi olan firma, blogunda bir gönderi yayınlayarak kullanıcıları korumak için boşuna kullanılan alanları sildiklerini ve alanlara virüs taraması yaptıklarını belirtti.

11.383.736 alan adının kayıtlı olduğu bu freehost'ta yaklaşık 6 milyon kullanıcı mevcut. Bu sayılar da bu freehost'u dünyanın en büyük alan adı uzantılarından biri yapıyor, zira .org ve .uk gibi 2 milyondan fazla alan adı bulunan uzantılardan daha çok alan adı bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24