Google 11 milyon siteyi sildi

T24- Milyarlarca bilgi bulunduran, internette arama motoru denildiğinde akla gelen ilk isim olan Google, .co.cc uzantılı web sitelerini arama kayıtlarından sildi.

Resimde görüldüğü şekilde bir arama gerçekleştirince bir sonuç bulamayan Google'ın bu kayıtları silmesinin nedeni olarak bu uzantıda bulunan sitelerinin çoğunun spam içerikli olması ve 11 milyondan fazla bu uzantıya sahip sitenin Google'da bulunmasının gereksiz olması gösteriliyor.

Resmi bir ikinci bölüm alan adı uzantılarından olmayan .co.cc, http:/co.cc adresinde bulunan Koreli bir şirket tarafından bağımsız bir şekilde ortaya çıkarılmış olan 'freehost' şeklinde bir domain.

Google'ın internet spam takımında bulunan Matt Cutts, düşük kalitede ve istenmeyen iletilerle dolu bir freehost gördükleri takdirde bu kayıtları sileceklerini vurguladı. Bunun ardından bahsi geçen alanın sahibi olan firma, blogunda bir gönderi yayınlayarak kullanıcıları korumak için boşuna kullanılan alanları sildiklerini ve alanlara virüs taraması yaptıklarını belirtti.

11.383.736 alan adının kayıtlı olduğu bu freehost'ta yaklaşık 6 milyon kullanıcı mevcut. Bu sayılar da bu freehost'u dünyanın en büyük alan adı uzantılarından biri yapıyor, zira .org ve .uk gibi 2 milyondan fazla alan adı bulunan uzantılardan daha çok alan adı bulunuyor.

