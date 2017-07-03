Goodyear'dan Adalet Yürüyüşü'ne el hareketleri yapan kişilerle ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne el işareti ile hakaret eden kişilerle ilgili Goodyear'dan açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili Goodyear kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu kişilerin Godyear çalışanı olmadığı belirtildi

Goodyear’ın açıklaması şöyle:

Goodyear Lastikleri T.A.Ş: Goodyear Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, sadece lastik üretimi ve satışına odaklı faaliyet göstermektedir. Dün gerçekleşen bir olaya dair sosyal medya üzerinden yayılan paylaşımlarda yer alan kişi Goodyear çalışanı değildir, Goodyear ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."