Goodyear üretime ikinci bir emre kadar yeniden başladı

Goodyear Lastikleri TAŞ'nin Adapazarı ve Kocaeli fabrikalarında üretim yeniden başladı.



Lastik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, Goodyear'ın Kurban Bayramı tatiline ilave 5 günlük üretimin durdurulması süresinin dolduğunu, üretimin gece vardiyasıyla yeniden başladığını bildirdi.



Üretime ara verilmesinde her iki fabrikada bulunan yaklaşık 1500 çalışanın ekonomik kaybı olmadığını ifade eden Çakar, Kurban Bayramı ve yılbaşı tatillerinin ardından verilen toplam 10 günlük arada, 6 gününün ücretli izin sayılacağını, 4 gününün ise yıllık izinlerden düşüleceğini kaydetti.



Çakar, normal şartlarda yeni yıl tatili nedeniyle 31 Aralık 2008 tarihinde durdurularak 2 Ocak 2009 Cuma günü yeniden başlanacak üretimin her iki fabrikada başlangıç tarihinin geciktirilerek, 5 gün tamamen durdurulacağını ve üretimin 7 Ocak 2009 Çarşamba günü itibariyle yeniden başlayacağını öğrendiklerini sözlerine ekledi.

