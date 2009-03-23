Goody, ölürken servetine servet kattı

Servetine servet kattı

Açıklamayı, Goody'nin menajeri Max Cliford yaptı. Goody'nin güneydoğu İngiltere'de Essex-Upshire'daki evinde bu sabah uyurken öldüğünü bildirdi.Goody, geçen sene ağustosta Hindistan için yapılan çekimlerde kanser olduğunu öğrenmiş, saçları dökülmüş halde çekimlere devam etmiş, bunun "etik" olup olmadığı tartışılmıştı.Kanser kurbanlarına cesaret kaynağı olan Jade Goody, 4 ve 5 yaşlarındaki iki oğlunu görmek için İngiltere’de Anneler Günü’nün kutlandığı düne kadar yaşamayı hedefledi ama Bobby ve Freddy’yi göremeden sabah saat 3.55’te hayata gözlerini yumdu.Doktorların 2 ay müddet verdiği Goody çocuklarının babası ile geçtiğimiz haftalarda evlenmişti. Goody'nin sağlık durumu ve ağrıları nedeniyle yeni evli çift sadece bir geceyi birlikte geçirebilmişti.BBG yarışmasıyla şöhreti yakalayan Jade Goody, yarışmadan sonra da kameralara olan bağımlılığını kaybetmedi ve neredeyse tüm yaşamını kameralarla paylaştı.Ölümünden sonra kameraların karşsına çıkan annesi, "Ölürken huzurluydu, acı çekmedi" dedi. Üvey babası da "Jade çok cesur bir kızdı" şeklinde konuştu.Cehaletine ve gaflarına rağmen İngiltere’deki BBG evinden çıkarak en çok ün kazanan yarışmacı oldu. "Rio de Janeiro kimdi?", "Asparagas nedir? Ekilen bir şey mi?", "Zekiyim ama doğru düzgün konuşup yazamadığım için kendimi küçük düşürüyorum" gibi gafları uzun süre dillerden düşmedi.Geçen yıl Goody’nin serveti iki milyon sterlin olarak açıklandı. Ölümünden önce yaptığı anlaşmalarla bu servetine bir milyon sterlin daha kattı.Son günlerinde annesine, "Dişlerini yaptır. Cenazeme pırıl pırıl dişlerle katılmanı istiyorum" demişti. Gelinlikli fotoğraflarını 700 bin sterline bir dergiye satan Goody, ’Cennete gitmeye hazırım’ ifadesini kullanmıştı.