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Ekonomi

'Good Job' sosyal sorumluluk projesiyle, spor salonunda geçen her dakika yardıma dönüşüyor

Mobilike Kurucu Ortağı Volkan Biçer: Desteğimize ihtiyaç duyanlar için bir şeyler yapmak çok anlamlı

02 Haziran 2016 19:45

Ofisinde canlı müzik odası, langırt alanı, bilardo masaları ve DJ bulunduran Mobilike, #GoodJob projesiyle çalışanlarının her ay belirlenen derneklere yardımda bulunmasını sağlıyor. Ekip üyelerinin spor salonunda gerçirdikleri her dakikanın karşılığı, derneklere yardım olarak dönüyor.

 

Mobilike, geçen sene taşındıkları ofisi çalışanların istekleri doğrultusunda dizayn etti. Berberi kuaför, el bakımı ve masaj koltuğu ofisteki imkanlardan en ilgi çekici olanı. . Çalışanları ofisteki spor salonunda vakit geçirmeye teşvik eden yeni sosyal sorumluluk projeleri #GoodJob ile mobilike spor salonunda geçirilen dakikalar yardıma dönüşüyor.

#GoodJob, sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesini sağlayan, mobilike Kurucu Ortağı Volkan Biçer, “mobilike’da, motivasyon artıran etkinliklere sık sık yer veriyoruz. Sadece kendimiz için değil, desteğimize ihtiyaç duyanlar için de bir şeyler yapmak çok anlamlı. Hem spor yapma motivasyonu hem de sosyal sorumluluk projesi olarak ortak fayda sağlayan bir sistem yarattık.” diye belirtiyor.

Kampanya kapsamında ekibin paylaştığı fotoğraflar #GoodJob hashtag’iyle mobilike sosyal medya hesaplarında görülebilir. 

 

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Good Jobmobilikesosyal sorumluluk projesi

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