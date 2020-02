Gonzalo Higuain Milan'da

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Torino ekibinden Gonzalo Higuain'in adı Milan ile anılıyordu. Arjantinli golcü dün gece Milano'ya geldi ve bu yeni transferden dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Higuain'in bir süredir dile getirilen Milan'a transfer olacağı söylentileri doğru çıktı. Arjantinli golcü dün gece Milano'ya geldi. İtalyan gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Higuain yaptığı açıklamada:

"Bu yeni macera için çok mutluyum. Milan taraftarlarına ve bugüne dek bana büyük bir sevgi besleyen Juventus taraftarlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Bu milan ne kadar başarılı olur" sorusuna "mümkün olduğunca" cevabını veren Higuain neden Milan'ı seçtiği sorusuna ise "Kontrat imzaladıktan sonra konuşacağım" cevabını verdi. Arjantinli golcünün cuma günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Milan'la sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Milan'ın Higuain için 18 Milyon euro kiralama ücreti ve sezon sonunda da 36 Milyon euroluk satın alma bedeli ödemesi bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan Milan'a giden Leonardo Bonucci de bu transfer ile birlikte takas yoluyla yeniden Torino ekibine geri dönecek.



Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...