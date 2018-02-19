Gönüllülerden kan bağışı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, milli dansçı Kaan Özelçam (15) ve onun gibi lösemi hastaları için bir araya gelen gönüllüler, düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

İzmir\'de yaşayan ve kendisini \'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim\' diyerek, tanıtan milli dansçı Kaan Özelçam, gönüllü donörlerin desteğiyle üçüncü kez lösemiyi yenmek istiyor. Milli sporcu Özelçam ve tüm lösemi hastaları için Karşıyaka Belediyesi, Kızılay ve Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu iş birliğinde kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi önündeki mobil kan bağış aracına 1 gün içinde, çok sayıda gönüllü başvurdu. Bağış formunu doldurduktan sonra sağlık ekipleri tarafından uygunluğu ölçülen gönüllü donörler, ortalama 8 dakikalık işlemle yüzlerce lösemi hastası için umut oldu. Gönüllülerden 46\'sı, yalnızca kan bağışı yaparken, 32\'si de kök hücre bağışı için uygun görüldü.

\'KAN STOKU ARTIYOR\'

Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, sosyal farkındalık sağlayacak kampanya için Karşıyaka Belediyesi ile Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu\'na teşekkür etti. Karadeniz, \"Bu faaliyetlerle Kızılay stoklarındaki kan stoku artmış oluyor. Kaan gibi kardeşlerimize kök hücre bulunması ve ülkemizin afet gibi acil durumlarda daha tedbirli olması için bu bağışlar çok büyük önem arz ediyor. Bu tarz kan bağışlarına tüm sivil toplum kuruluşlarının destek vermesini bekliyoruz\" dedi.

\'YOĞUN KATILIM SAĞLANDI\'

​Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu Başkanı Filiz Akın ise katılımın, beklediklerinin üzerinde olduğunu belirterek, \"Koltuklar doldu, boşaldı. Bugünün en büyük öğretisi ise kulağını deldiren, kaşına işlem yaptıran ve botoks uygulayan arkadaşlarımızdan oldu. Bu tip işlemlerde 1 yıl kuluçka süresi olan hastalıklara davetiye çıkardığı için kan verilemediğini, formu hatalı doldurmanın ve önemsiz görülen detayların, hastalara şifa yerine risk taşıdığını öğrendik. Karşıyaka Belediyesi ve Kızılay personelinin özenli ve çalışkan tutumu bizi hayran bıraktı. Biz iyilik yapmak için bir araya geldik. İyilik bulaşıcıdır diyoruz ve Kaan ile onun gibi tüm hasta çocuklara acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu.

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