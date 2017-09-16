Gönüllüler Konyaaltı sahilinde temizlik yaptı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup etkinliği kapsamında Konyaaltı sahilinde ve denizde temizlik yaptı.

Konyaaltı sahilinde yapılan kıyı temizliği ve deniz dibi temizlik etkinliği, 100 ülkede eş zamanlı yapıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA Antalya Sorumlusu Tuğba Göksoy\'un başkanlık ettiği organizasyona TURMEPA gönüllüleri, üyeleri, Banio Yapı Market çalışanları, Aydik Antalya Yelken ve Deniz Sporları Kulübü yönetimi ve öğrenciler karadan destek verdi. Deniz dibi temizliğini ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yunus Diving Sualtı Dalış Kulübü dalgıçları gerçekleştirdi.

Denize giren ve güneşlenenlerin arasında yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık yarım ton atık toplandı. Kıyı temizliğine sahilde güneşlenen bazı vatandaşlar da destek verdi. Gönüllüler kıyıda özelikle su şişeleri, sigara izmariti ve poşet topladı. Deniz dibi çalışmasında ise plastik içecek şişeleri ve metal kutular toplandı. DenizTemiz TURMAPA Derneği Antalya Sorumlusu Tuğba Göksoy, toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak raporlandırılacağını söyledi. Raporun Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup\'e gönderileceğini kaydeden Göksoy, \"Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişelerden oluşuyor\" dedi.

Tuğba Göksoy, sosyal sorumluluk projesi kapsamında plastik kapak topladıklarını, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınması için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne vereceklerini söyledi.

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