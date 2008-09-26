Gönüllü öğretmenler Harran tarlalarında

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gönüllü öğretmenler, "Ana Kız Okuldayız" kampanyası kapsamında, tarlaları dolaşarak kadınları okuma yazma kurslarına katılmaları için ikna etmeye çalışıyor.



"Ana Kız Okuldayız" kampanyası için çalışmalara başlayan gönüllü öğretmenler, okuma yazma oranının Türkiye ortalamasının gerisinde olan ve tarım işçiliğinin yoğun olduğu Harran ilçesinde projeyi duyurabilmek için çaba sarf ediyor.



Bu kapsamda ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen bütün kadınlara ulaşmayı hedefleyen gönüllü öğretmenler, pamuk hasadının yapıldığı tarım arazilerinde çalışan kadınların yanı sıra eşleriyle de yüz yüze görüşerek okuma yazma kurslarına katılımları arttırmaya çalışıyor.



20 grup çalışıyor



Harran Milli Eğitim Müdürü Rıfat Demirkol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projeyle en az 5 bin kadına ulaşarak, okuma yazma kurslarına katılımını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Haziran ayının sonlarına doğru ilçeye bağlı 107 köyün yanı sıra ilçe merkezindeki mahallerde de okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için alan taraması yapıldığını aktaran Demirkol,okulların açılmasıyla birlikte isimleri belirlenen kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.



Proje kapsamında köyler dahil her okulda okuma yazma kursu açmayıplanladıklarını aktaran Demirkol, ilçe genelinde öğretmenlerden oluşturulan 20 grupla kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Projenin nihai hedefinin kadınların eğitim seviyesini yükseltmek olduğuna

işaret eden Demirkol, şunları söyledi:



"En az 5 bin kadına ulaşarak, okuma yazma kurslarına katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Şu ana kadar görüştüğümüz kadınların çoğunluğu kurslara katılabileceklerini söyledi. Amacımız ilçedeki bütün kadınların okur yazar olmasını sağlamak."

