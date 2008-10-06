Gönüllü eğitimcilerden anlamlı bağış

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği, ÖSS'ye hazırlanan tutuklu ve hükümlü gençlerin test kitabı eksikliğini gidermek için Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yaklaşık bin test kitabı ve dergi gönderdi.



Dernek Başkanı İbrahim Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürünün kurumda yeterli miktarda test kitabı bulunmadığını söylemesi üzerine kuruma üniversiteye hazırlık test kitapları temin ettiklerini bildirdi.



Tutuklu ve hükümlüler arasında açık lisede okuyup üniversiteye hazırlanan gençler bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Suç işlemiş olsalar da bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukların topluma kazandırılması lazım. Üniversiteye girmeleri de bu açıdan önemli" dedi.



Gençlerin dershaneye gitme gibi bir imkanları bulunmadığı için üniversiteye hazırlanmakta zorlandıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Çocuklar eğitim görüp, okudukları zaman suçlara daha az meyil edeceklerdir diye düşünüyorum. Ayrıca üniversiteyi okurlarsa, cezaları bittiği zaman iş bulma imkanları da artacak. Böylece suçtan da arındırılmış olacaklardır. Okul ve eğitimin onları farklılaştıracağına inanıyorum. Toplumda suç oranlarına bakarsak genellikle eğitim düzeyleri daha düşük kişiler suç işlemeye daha yatkın oluyorlar. Cezaevlerine ziyarete gittiğimizde de orada pek çok suçlunun okuma yazma kursları aldığını gözlemledik. Bu nedenle buradaki çocukların eğitimine çok önem veriyoruz."



İbrahim Erdoğan, tutuklu ve hükümlü gençlere yaklaşık 20 farklı dershanenin yayımladığı, yeni ÖSS sistemine göre düzenlenmiş bine yakın test kitabı ve dergi gönderdiklerini ifade etti. Erdoğan, ayrıca Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderdikleri kitaplarla kurumda bir "ÖSS Kütüphanesi" kurulacağını da söyledi.



Diğer cezaevlerinden de talep olması halinde kütüphanelerindeki test kitaplarından gönderebileceklerini vurgulayan Erdoğan, yeni dönemde gerekli izinleri alarak cezaevlerine gönüllü öğretmenler de göndermeyi planladıklarını bildirdi.



Yoksul, mağdur ailelerin ya da yetim çocukların da dernekteki test kitapları ve soru bankalarından yararlanabildiklerini anlatan Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Erdoğan, üniversiteye hazırlanan bu gençlerin 10 farklı kitabı aynı dönemde ödünç alabildiklerini belirtti. Ankara'da bu şekilde işleyen başka bir "Açık kütüphanenin" bulunmadığını ifade eden Erdoğan, pek çok gencin bu hizmetten yararlandığını kaydetti. İbrahim Erdoğan, ayrıca kendilerine başvuran yoksul ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kurslarına gönderdiklerini de söyledi. Dernekteki kütüphanelerine 100 farklı yayınevinden bağışlar geldiğini anlatan Erdoğan, ayrıca üniversiteyi kazananların da test kitaplarını buraya getirdiklerini belirtti. Erdoğan, üniversiteye hazırlık kitaplarının bulunduğu kütüphanelerinde, yeni sisteme göre düzenlenmiş 3 bine yakın test kitabı, soru bankası ve dergi bulunduğunu sözlerine ekledi.

