-GÖNÜL: KANUNUN UYGULANMASINDAN İBARET KOCAELİ (A.A) - 25.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 3 generalin açığa alınmasına ilişkin, ''Bu, 926 sayılı kanunun 65. maddesinin uygulanmasından ibarettir'' dedi. Eski İzmit Belediye Başkanı Necati Gençoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Bakan Gönül, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek Vali Ercan Topaca ile bir süre görüştü. Gönül, burada gazetecilere açıklamasında, Vali Topaca ile görevine başladıktan sonra, Gebze'de bir süre önce yapılan törende görüştüğünü ve ''hayırlı olsun'' dediğini, ancak ziyaretine gelemediğini söyledi. Topaca'nın makamını ilk defa ziyaret ettiğini ifade eden Gönül, şöyle devam etti: ''Kendisine hayırlı olsun diyorum. Ayrıca eski İzmit Belediye Başkanımız Necati Gençoğlu'nun vefatı sebebiyle buradayım. Bildiğiniz gibi Necati Gençoğlu ANAP hükümeti döneminde bugünkü Büyükşehir Belediyesinin başkanlığını yaptı. İzmit'e, Kocaeli'ye, Türkiye'ye çok önemli önemli hizmetleri oldu. Bildiğiniz gibi onun döneminde Kocaeli'nin, İzmit Belediyesinin altyapısı tamamen yenilendi. Ayrıca 5 bin kadar toplu konut yapıldı. 5 bin ailemiz onun sayesinde, onun önderliğinde ev sahibi oldu. Kocaeli'ne en büyük hizmeti, otoyolun sahilden geçmesi planlanmışken onun gayretiyle bugünkü güzergahından geçmesi oldu. Benim de o zaman kendisine yardımlarım oldu. Bu bölgenin yetiştirdiği, İzmitimizin büyük bir evladıydı. Bir mühendis belediye başkanımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İzmit halkına başsağlığı diliyorum. Ailesine taziyelerimi sunuyorum. Hepimizin başı sağ olsun.'' Bakan Gönül, bir gazetecinin ''3 general görevden neden alındı'' sorusuna, ''Bu, 926 sayılı kanunun 65. maddesinin uygulanmasından ibarettir. Söyleyeceğim başka bir şey yok'' yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanı Gönül, ''Polislerin askerlik yapıp yapmayacağıyla'' ilgili soru üzerine de ''Çalışmalar devam ediyor'' dedi. Bakan Gönül daha sonra, Vali Topaca, Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Dilbaz ve AK Parti İl Başkanı Zeki Aygün ile bir süre görüştü.