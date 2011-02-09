-GÖNÜL'DEN DE KAYMAKAMLARA MÜJDE YOK ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, kaymakamların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin, ''İçişleri Bakanlığında herhangi bir çalışma olduğuyla ilgili bana bir bilgi intikal etmedi. Bizim de böyle bir çalışmamız yok'' dedi. Gönül, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Estonya Savunma Bakanı Jaak Aasıkvoo'yu, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Aavıksoo burada tören kıtasını selamladı. Bakan Gönül daha sonra konuk mevkidaşı ve beraberindeki heyetle, makamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Bakan Gönül, önemli bir misafiri ağırladıklarını belirterek, Aavıksoo'nun NATO'nun en kıdemli savunma bakanlarından biri olduğuna işaret etti. Konuk mevkidaşının, daha önce değişik bakanlıklarda görev yaptığını, ancak asıl görevinin akademisyenlik olduğunu anlatan Gönül, Aavıksoo'nun rektör olduğunu kaydetti. Türkiye ile Estonya arasında ilişkilerin fevkalade düzgün olduğunu belirten Gönül, bunun, hem NATO içerisinde hem de AB çalışmalarında en örnek ilişkilerden biri olduğunu ifade etti. Estonya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine baştan beri verdiği desteğin şükranla kabul edildiğini söyleyen Gönül, Aavıksoo ile uzun zamandır NATO üyesi sıfatıyla ikili ilişkilerde muhtelif toplantılarda bir araya geldiklerini anlattı. Gönül, ''Pek çok konuyu müzakere ettik. Memnuniyetle tespit etmiş bulunuyorum ki, hemen hemen her savunma konularında Türkiye ile Estonya aynı düşünceleri paylaşıyor'' dedi. Konuk bakanın, kendisinin davetlisi olarak Türkiye'ye geldiğini kaydeden Gönül, mevkidaşını Türkiye'de yalnız bir resmi görevli devlet adamı olarak değil, yakın bir arkadaş olarak ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir gazetecinin, polislerden sonra özellikle kaymakamların askerlikten muafiyet istediklerini ve bu konuda İçişleri Bakanlığıyla prensipte anlaştıkları gibi duyumların olduğunu belirtmesi ve konuyla ilgili bir çalışmaları olup olmadığını sorması üzerine Bakan Gönül, ''İçişleri Bakanlığında herhangi bir çalışma olduğuyla ilgili bana bir bilgi intikal etmedi. Bizim de böyle bir çalışmamız yok'' dedi. Konuk Bakan Aavıksoo da Anıtkabir'den yeni geldiğini belirterek, ikinci kez Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gözlemleme ve bilgi sahibi olma fırsatı bulduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Türkiye'yi bugünlere getirmesini ve o dönemde yaptığı yenilikleri büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğini'' belirten Aavıksoo, ''Türkiye, bölgede barış ve istikrar adına önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle NATO'ya yaptığı katkılardan dolayı da memnuniyet duymaktayız Estonya olarak. En kısa zamanda Türkiye'yi bir partner ve üye olarak Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz ve bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Gerek stratejik ortaklığımız gerek Türkiye'nin şimdiye kadar sergilediği dinamizm ve enerjisinin genç jenerasyonuyla birlikte sağladığı katkılardan ben şahsen ikna oldum ve 21. yüzyıla da Türkiye'nin bu bağlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkaslardaki ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinden daha etkin bir şekilde bölgeye katkı sağlayacağına inanıyorum'' diye konuştu. Aavıksoo, iki ülke arasında gerek siyasi, gerekse askeri alanda gelecekte sürecek işbirliğinin en iyi şekilde devam edeceğine inandığını söyledi. Gönül, kaymakamların askerlikten muaf tutulacaklarına ilişkin duyumlar olduğununa ilişkin soru üzerine, ''İçişleri Bakanlığında herhangi bir çalışma olduğuyla ilgili bana bir bilgi intikal etmedi. Bizim de böyle bir çalışmamız yok'' dedi.