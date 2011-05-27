-GÖNÜL'DEN '27 MAYIS' DEĞERLENDİRMESİ ANTALYA (A.A) - 27.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 27 Mayıs'tan bahsederken ''TSK hareketi ya da askeri darbe demenin çok doğru olmadığını'' belirterek, ''Bunu yapan genç bir asker grubu. Askerin en büyük komutanı genelkurmay başkanıdır. Bu genç grup, sivillerden, siyasilerden önce kendi komutanları, genelkurmay başkanlarının rütbelerini söktüler ve hiç uygun olmayan hareketlere maruz bıraktılar'' dedi. Seçim çalışmalarını Antalya'da yürüten Bakan Gönül, Hurdacılar Sitesi'nde esnafla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından hurdacı esnafına seslenen Bakan Gönül, 27 Mayıs ihtilalinin yıl dönümü olduğunu vurguladı. Bakan Gönül, şunları söyledi: ''27 Mayıs deyince 'askeri darbe' deniyor. Böylece bütün askere maledilmiş bir hareket gibi gündeme getiriliyor. Bu darbecilerin stratejisinin benimsenmesi yanlış. Bunu yapan genç bir asker grubu. Askerin en büyük komutanı genelkurmay başkanıdır. Bu genç grup sivillerden, siyasilerden önce kendi komutanları, genelkurmay başkanlarının rütbelerini söktüler ve hiç uygun olmayan hareketlere maruz bıraktılar. Kara Kuvvetleri Komutanını hapse attılar. 5 bin 500 subayı, 'bizim gibi düşünmüyor' diye emekli ettiler. Aradan şu kadar sene geçti, bu kadar sene içinde artık Türk tarihinin bir olayı var. Türkiye'ye ne getirdi ne götürdü diye değerlendirmekte fayda var. Küçük bir grubun bütün silahlı kuvvetlermiş hareket ettiğini belirtmekte fayda var. Bazı şeyleri silahlı kuvvetleri ayırarak düşünmek lazım. Silahlı kuvvetler, milletimizin bağrından çıkan, hepimizin evlatlarının görev aldığı, hepimizin -nedense hanımlar görev almıyor- belli bir dönemini verdiği bir kuruluş. 27 Mayıs'tan bahsederken TSK hareketi ya da askeri darbe demek çok doğru gelmiyor.''