Gönül Yazar yeniden evlenecek!

T24 - Altı kez evlenen Gönül Yazar, "Şu hayatta bekâr yaşanmıyor, insan özellikle böyle günlerde bir eşe ihtiyaç duyuyor" diyor.



Ünlü şarkıcı Gönül Yazar, önceki akşam Asmalımescit Balıkçı’sında yeni yıl yemeği yedi. Arkadaşlarıyla keyfili bir gece geçiren Gönül Yazar, dansöz eşliğinde 2012’ye girdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, yeni yılda evlenmeye karar verdiğini dile getirdi. Yazar, “Şu hayatta bekâr yaşanmıyor, insan özellikle böyle günlerde bir eşe ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.