Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

‘Taş Bebek’ lakaplı sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı bir süre sonra abartılacak bir durumun söz konusu olmadığını uçakta üşüttüğünü söyleyerek, "Santa Monica'dayım şu an" dedi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir tedavi gördüğünü açıkladı.

Ünlü sanatçı iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Abartılacak bir durum yok. Uçakta üşüttüm sadece. Santa Monica'dayım şu an."