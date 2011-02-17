-GÖNÜL: ''TERÖR DEVAM ETTİKÇE BEDELLİ YOK'' TBMM (A.A) - 17.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, terör devam ettikçe bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmayacağını söyledi. Gönül, TBMM Milli Savunma Komisyonunda, ''sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlara ilişkin'' düzenlemeyi içeren tasarı üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sözleşmeli erbaş ve er sisteminde amaçlarının, bir erin, yapacağı hizmeti daha profesyonelce yapmasını sağlamak olduğunu ifade eden Gönül, daha önce de uzman erbaş ve uzman çavuş sisteminin getirildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Bu sistemde, söz konusu personelin er karakterini kaybetmesi, yaşlanması, çocuklarının eğitimi için belli yerde yaşamak zorunda kalması durumunda hedef kayboluyor. Bunun önüne geçmek için yeni düzenlemede sözleşmeli erbaş ve er bir kere kıtada yatıp kalkacak. Askerle birlikte hareket edecek. 30 gün haricinde herhangi ev ilişkisi olmayacak. Evlenirse, 30 gün ona yeterli olup olmayacağını da kendisi bilecek. Böylece hayatının belli süresini kariyer mensubu olmadan askerlik hizmetine versin istiyoruz.'' Gönül, tasarının seçim öncesi getirilmesine ilişkin eleştirilere karşılık, özellikle seçim öncesinde getirilmediğini, tasarının kendilerini 2 yıl uğraştırdığını söyledi. -''NEFRETLE KINIYORUM''- Gönül, başka bir soruyu yanıtlarken, YAŞ kararları ile kabul edilen ihraçların yargıya gitmemesi için daha önce bir hüküm eklendiğini belirterek, ''Yaptığımız düzenlemede de normal yoldan gelen ihraç edilebilecekleri şimdiden reddedeceğiz. Çok açık söylüyorum, uyuşturucu kullandığı için ihraç edilmiş insanlar var, bunları reddedeceğiz. Ama şu hakkı veriyoruz, artık yargıya gidebilecek'' diye konuştu. Bakan Gönül, Şırnak'taki ''atış talimi'' ile ilgili görüntüler konusunda, olayı nefretle kınadığını ve konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etti. Tasarının, terörle mücadele için çıkarılmış geçici bir tasarı olmadığını belirten Gönül, batı ülkelerinin tamamında buna benzer uygulama olduğunu vurguladı. Gönül, bedelli askerlik konusuna ilişkin, ''Bizim görüşümüz, terör devam ettikçe bedelli gündemimizde olmayacaktır'' dedi.