Gönül: ‘Tek tip askerlik’te çalışma sürüyor

T24

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, gazetecilerin “tek tip askerlik” konusundaki soruları yanıtladı.Milli Savunma Bakanı Gönül, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde tek tip askerlikle ilgili bir dosya verdiğinin” hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:''Konu nihai bir kanun tasarısı haline gelmediği için bir şey söylemek yanlış olur. Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilecek aşamaya geldiğinde daha çok bilgi verme şansımız olur.Değişecek bilgileri söylemek yanlış olur. Metin nihai şeklini alsın ondan sonra bilgi verelim.Başbakan Erdoğan'a verilen dosyayla ilgili ben bir şey bilmiyorum. Bunu da sizden duyuyorum. O konuda bir şey söylemem mümkün değil.Şu anda bakanlık olarak verebileceğim bilgi, henüz Bakanlar Kurulu'nda görüşülebilecek bir tasarı seviyesine gelmedi.”