-GÖNÜL: ''TAKDİR YARGININ'' ANTALYA (A.A) - 03.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM), 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesine ilişkin, ''Takdir yargınındır, bir şey diyecek halim yok'' dedi. Türk Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın açılışına katılan Bakan Gönül, daha sonra Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki camide cuma namazını kıldı. Bakan Gönül, camiden çıkışında bir gazetecinin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Gönül, soru üzerine ''Takdir yargınındır, bir şey diyecek halim yok'' karşılığını verdi.