-GÖNÜL: SÖZLEŞMELİ ER KONUSUNDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR TBMM (A.A) - 05.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, ''bu çalışmanın profesyonelleşme öncesi önemli bir adım olduğunu'' kaydetti. Gönül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken, sözleşmeli er konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Komisyon toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, sözleşmeli er konusunda, belirli bir süre düşünülüp düşünülmediğinin sorulması üzerine, ''Daha kanun hükümete sevk edilmiş değil, kafamızdaki modeli söyledik. Bu, uzman çavuşlarla alakalı değil, başka bir statü... Profesyonelleşmeyi hep istemiyor musunuz? Onun önemli bir adımı'' dedi. Vecdi Gönül, ''Sözleşmeli erler, askerlik yaparken mi devam edecek?'' sorusuna, ''Askerliği bittikten sonra'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Belli bir süre askerliğini yapacak, ondan sonra belli bir ücretle devam mı edecek?'' demesine Gönül, ''Evet, ücretle devam edecek'' diye konuştu. Sözleşmeli erlerin alacakları ücretlerin kanun tasarısında belirleneceğini kaydeden Gönül, ''Sözleşme süresi kadar görevini yapacak, sonra kendilerine ikramiye verilecek ve ilişkisi kesilecek'' dedi. Bakan Gönül, yaş sınırının olacağını ifade ederek, kaç kişi alınacağının tasarıda belirleneceğini bildirdi. ''Bunun devreye girmesiyle zorunlu askerlikte bir azalma olacak mı?'' sorusuna Bakan Gönül, ''Onlar daha sonraki meseleler. Önce bir bakalım bu model muvaffak oluyor mu? Model önce Hükümetin, sonra Meclisin kabulüne mazhar oluyor mu? Daha düşünce ve çalışma halinde... Ama bu defa adını sözleşmeli er olarak koymayı düşünüyoruz'' dedi. Bakan Gönül, sözleşmeli erlerin statülerinin, şu andaki uzman çavuşlar ile aynı olmayacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak bakanlıkta ve Genelkurmay Başkanlığında çalışıldığını belirten Gönül, ''Sayın Başbakanımızın talimatını aldık bu konuda. Kendi kendimize yapmıyoruz bunu. Onun verdiği kıstaslar çerçevesinde çalışılıyor. Kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sevk etmeye çalışacağız'' dedi.