-Gönül: Şiddeti toplumsal bir olay olarak ele almalıyız TBMM (A.A) - 28.09.2011 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, şiddeti sadece kadın üzerinden değil, toplumsal bir olay olarak ele almaları gerektiğini belirterek, ''Çünkü sporda da çocuğa karşı da kadına karşı da şiddet var, şiddet toplumumuzda'' dedi. Gönül, Komisyonun 2009 yılında kurulduğunu, bir çok konuya parmak bastığını, alt komisyonlar oluşturduğunu anımsattı. Gönül, komisyonun, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili uygulamadaki eksiklerin tespiti, erken yaşta evlilikler, eğitim sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeri, çocuk cinsiyeti nedeniyle kadın üzerinde oluşturulan şiddet, başlık parası, geleneksel evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun rolü başlıklı raporlar hazırladığını anlattı. Alt komisyonların bu yasama yılında da kurulabileceğini ifade eden Gönül, ''Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yasaların taramasını yapıyoruz, değişiklik yapılması gereken mevzuat, yasalar var mı onlarla ilgili altyapı çalışmasına başladık. Gündemimizden biri bu olacak'' diye konuştu. Kadına karşı şiddetle ilgili çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Gönül, ''Kadını ile erkeği ile bu konunun çözülebileceğini, şiddeti sadece kadın üzerinden değil, toplumsal bir olay olarak ele almamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sporda da çocuğa karşı da kadına karşı da şiddet var, şiddet toplumumuzda... Alt yapıları, toplumdaki şiddet ve tahammül eşiklerinin niye bu kadar düşük olduğuyla ilgili yapılması gerekenleri de ayrıca masaya yatırmak gerekiyor olabilir'' diye konuştu. Gönül, şiddeti kınadıklarını, kadına karşı şiddet için sıfır tolerans dediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bununla ilgili kanunları, mevzuatları düzenleyebilirsiniz ama uygulamayı, altyapıdaki çalışmaları da aynı paralelde götürmek lazım. Başbakanlık genelgesiyle başlayan altyapı çalışmaları oldu, bir çok kesime eğitimler verildi. Bu eğitimleri alan kişilerin görevlendirilmesiyle ilgili, altyapıda nelerin eksik olduğunu, onların çalışmasını tamamlanıp, yasa çıktığında da tam hayata geçirilmesiyle ilgili bir süreç bizi bekliyor. Ailenin Korunmasına Dair Kanunun eksikliklerini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bu yasa teklifimizi komisyonda görüşmüştük. Eksikliği olmadan, iyi bir kanun çıkması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Meclis açıldığında da ilk gelecek konulardan birisi de budur.''