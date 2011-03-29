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Politika

GÖNÜL: SAVAŞA DEĞİL KONTROLE GİDİYORUZ TBMM (A.A)

29 Mart 2011 20:42

-GÖNÜL: SAVAŞA DEĞİL KONTROLE GİDİYORUZ TBMM (A.A) - 29.03.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin Libya'ya savaşa gitmediğini, NATO çerçevesinde kontrole gittiğini söyledi. Gönül, TBMM kulisinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken şunları kaydetti: ''Burada, Afganistan'da ISAF'ta olduğu gibi görev alıyoruz. Libya'da halkın düzenini sağlamak amaçlanıyor. Bu operasyonda 6 gemi görev alacak. Gemilerdeki personel kadar asker bulunacak. Piyade asker sevki söz konusu değil. Savaşa gitmiyoruz, kontrole gidiyoruz. Görev yerimiz mıntıka mıntıka belli. İzmir, üs değil hava kontrol merkezi olacak.''

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