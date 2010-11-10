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Politika

Gönül Saray da, CHP’ye katıldı

Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı, DSP eski milletvekili ve Cem Uzan’ın Genel Başkan yardımcısı Gönül Saray da CHP’ye katıldı.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı, DSP eski milletvekili ve Cem Uzan’ın Genel Başkan yardımcısı Gönül Saray da, CHP’ye katıldı.

Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı, DSP eski milletvekili ve Cem Uzan’ın Genel Başkan yardımcısı Gönül Saray da CHP’ye katıldı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

CHP ve DSP’de görev yapan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek desteğini açıklayan 78 eski milletvekili arasında en ilgi çeken isim Amasya eski Milletvekili Gönül Saray oldu. CHP Gençlik Kolları çalışan, Murat Karayalçın’ın Ankara Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Saray, 2000 yılında da Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ahmet Necdet Sezer isminde uzlaşılması üzerine de adaylıktan çekildi.


CUMA NAMAZI VE KIZIL ORDU

Saray, Meclis’in ilk kadın Milli Savunma Komisyonu üyesi de oldu. Saray, subaylara iffetsiz kadınlarla evlenme yasağı getiren maddenin yasadan çıkarılmasını, eğer çıkarılmazsa bayan subayların da iffetsiz erkeklerle evliliğine yasak getirilmesini istedi. TBMM’nin mescidinde de, erkeklerle aynı safta ilk kez cuma namazı kılarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra da Kocatepe Camii’nde erkeklerle birlikte cuma namazı kıldı.

3 Kasım 2002 seçimleri öncesi DSP’den kopan Saray, Cem Uzan’ın kurduğu Genç Parti’ye (GP) girdi ve Avrupa Birliği ile dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bilimi mezunu olan ve çok iyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Gönül Saray, Rusya’da da “Kızılordu’yu giydiren kadın” olarak anıldı ve Rus ordusu için tekstil ürünleri ihracatı yaptı.



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