‘Gönül rahatlığıyla İstanbul’da denize girilebilir’

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, kentte plaj alanı olarak belirlenen 83 noktada denetim yaptı.15 Mayıs'tan itibaren yapılan analizlere göre, İstanbul belirlenen 83 yüzme alanın tamamının vatandaşların kullanımına uygun olduğu belirtildi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, "Şu anda laboratuvar analiz sonuçlarına göre ilimizde 83 yüzme alanımız var. Bu yüzme alanlarının son verilere göre 83'ü de kullanıma uygun. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tespit edilen alanları kullanabilirler" açıklamasını yaptı.

‘Bizim belirlediğimiz alanlar tercih edilmeli’

Alınan örnekler üzerinde mikrobiyolojik analizler yapıldığını, bunun sonucuna göre yüzme alanıyla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını dile getiren Özyurt, "Bazı şeylere de çok dikkat etmemiz lazım. Yaz başlayınca boğulma olayları yaşanıyor. Yüzme alanlarını birtakım kriterlere göre belirliyoruz. Bunların en önemlilerinden biri güvenlik tedbirleridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu tip tedbirler alınıyor. Özel plajlarda da bunlar işletme tarafından sağlanıyor. Yüzme alanlarını birçok kriteri bir araya getirip, vatandaşların huzur içinde kullanabilecekleri yerler olarak belirliyoruz. Bu yüzden yurttaşlarımız, bizim belirlediğimiz alanları tercih etmeli. Bunun dışındaki alanları tercih etmesinler, kesinlikle yüzmesinler" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın internet sitesinde plajların arka plan bilgileriyle birlikte yer alıyor.

Yüzme alanlarıyla ilgili denetimler 15 Eylül'e kadar devam edecek.