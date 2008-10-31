'Gönül köprüsü' yurtdışında

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Doğu ve Batı illerindeki öğrencilerin kaynaştırılması, öğrencilerin farklı yerleri, kültürleri ve sosyal yaşamları tanıması" amacıyla başlatılan Gönül Köprüsü Projesi, yurt dışını da kapsayacak.



MEB’in, geçen yıl başlattığı projenin, bu eğitim-öğretim yılı sonundan itibaren yurt dışında da uygulanması kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel ilişkilerinin yoğun olduğu ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelere öğrenci gönderilecek.



Türkiye’den öğrencilerin gideceği ülkeler, özellikle vize sorunu olmayan ülkeler arasından seçildi. Bu çerçevede ilk aşamada Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olarak tespit edildi.



Projenin uygulanacağı ülkelerle karşılıklı öğrenci gönderilecek.Türkiye’nin yurt dışına toplam bin öğrenci göndermesi hedefleniyor. Anlaşma yapılan ülkelerden Türkiye’ye gönderilecek çocuklar büyükelçilikler tarafından belirlenecek. Öğrenciler, dil sorunu yaşamamaları için Türk kökenlilerden seçilecek. Yabancı öğrenciler yurtlarda misafir edilecek. Öğretmenlerin ve ailelerin mihmandarlık yapacağı öğrenciler, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde tarihi, kültürel ve turistik yerleri tanıma fırsatı bulacak. Öğrencilerin ulaşım giderleri Turkcell tarafından karşılanacak. Öğrencilerin karşılıklı ziyaret sürelerinin 3-4 gün olması planlanıyor.



Projeden yararlanacak öğrenciler, derslerinde başarılı olan ve maddi imkanı bulunmayanlar arasından seçilecek.



'100 bin öğrenciden mektup'



Yurt içindeki Gönül Köprüsü Projesi uygulamasından yaklaşık 100 bin öğrenci yararlanmıştı. Öğrenciler, "mihmandar" öğretmenler eşliğinde farklı illeri ziyaret ederek, diğer öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelmişti. Öğrenciler ayrıca ailelere de misafir olmuştu. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurtlarında barındırılan öğrencilere, bulundukları ilin tarihi, kültürel ve turistik yöreleri tanıtılmıştı. Turkcell, öğrencilerin ulaşımının sağlanması konusunda sponsorluk yapmıştı.



Milli Eğitim Bakanlığı, projeye katılan tüm öğrencilerden gezip gördükleri yerlerle ve yaşadıklarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini, anılarını yazıya dökerek, iletmelerini istedi. Bu yazıların bir kitap haline getirileceği öğrenildi.



Bakanlık ayrıca, projeyle ilgili kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlemek ve belgesel hazırlamak için çalışma başlattı.





