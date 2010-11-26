-GÖNÜL: ''KONU YARGIDA BEKLEYELİM'' İZMİR (A.A) - 26.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili konunun yargıda olduğunu belirterek, beklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Gönül, İzmir'de, Küçükçiğli Cemevini ziyaretinin ardından basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandırdı. Genelkurmay Başkanlığının olayları kronolojik sırayla açıkladığını belirten Gönül, ''Bence fevkalade isabetli oldu. Bize ayrı ayrı soracağınız şeylerde, topluca cevabını bulmuş oldunuz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Genelkurmay'ın 3 generali terfi ettirme, hükümetin ise bunları emekli etme çabası içinde olduğunu'' ifade ederek, bununla ilgili görüşünü sorması üzerine Bakan Gönül, şöyle dedi: ''926 sayılı kanunun 65. maddesinde bakana verilmiş yetki, 2 bakan tarafından kullanılmıştır. Süreç böyle gerekmiştir. Böyle yapılmıştır. Şimdi bunu çok fazla irdelemek, düşünün ki, çok önemli 3 kamu görevlisinden bahsediyoruz, onların şahsi haklarından bahsediyoruz, personel meselesinden bahsediyoruz. Böyle detaya girmek, insanların bir şekilde rencide olmasına sebebiyet verir. Onun için bu konuda daha fazla konuşmayalım. Genelkurmay fevkalade güzel bir açıklama yapmıştır. Şimdi konu yargıdadır, bekleyelim.'' Bir gazetecinin, 3 generalin görevden alınmasını CHP'nin ''sivil darbe'' olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine Gönül, ''Takdir basınındır, takdir kamuoyunundur'' diye konuştu. Bakan Gönül, Aliağa'da cenaze törenine katılacağı Piyade Er Murat Coşkun'un şehit olmasında ihmal olduğu yönünde iddialar bulunduğunun sorulması üzerine, ihmalle ilgili tahkikatın açıldığını ifade etti.