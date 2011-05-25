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Politika

GÖNÜL: ''İPTAL GENELKURMAY'IN İÇ DEĞERLENDİRMESİ'' ANTALYA (A.A)

25 Mayıs 2011 14:16

-GÖNÜL: ''İPTAL GENELKURMAY'IN İÇ DEĞERLENDİRMESİ'' ANTALYA (A.A) - 25.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatlarının iptal edilmesini, ''Genelkurmay'ın kendi iç değerlendirmeleri sonucudur'' diye değerlendirdi. Bakan Gönül, Antalya'daki basın kuruluşlarının temsilcileriyle Dedeman Otel'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Gönül, bir gazetecinin ''İki tatbikatın neden iptal edildiği konusunda bilginiz var mı'' sorusu üzerine şu yanıtı verdi: ''İki yılda bir yapılan tatbikat bu. Bildiğiniz gibi aslında komuta kademesi İstanbul'daydı, bir başka tatbikat dolayısıyla. Bu yüzden yüz yüze bir görüşmemiz olmadı ama aldığım bilgi, kendi iç değerlendirmeleri sonucudur. Yani komuta kademesinin bir iç değerlendirmesi sonucudur. Bildiğiniz gibi tatbikatlar tamamen Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenleniyor, herkes katılıyordu oraya. Altyapıda, icra sırasında karar Genelkurmay'ın kendi iç değerlendirmesi sonucu aldığı bir karardır.''

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