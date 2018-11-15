GÖNÜL İLİŞKİSİ ŞÜPHESİYLE KAÇIRIP 130 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da kız arkadaşıyla gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Pakistan uyruklu Shabbir Ahmet (26)\'i kaçırarak 4 gün boyunca zorla alıkoyan işkence yapan, ailesinden 130 bin dolar fidye isteyen Muhammet A.(30)\'nın aralarında bulunduğu 1\'i kadın 8 kişi polis tarafından yakalandı. Kaçırılan genç operasyon yapılan evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kurtarıldı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuşurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AMCA BAŞVURDU POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul\'da cumhuriyet savcılığına başvuran Pakistan uyruklu Mazhar H., yeğeninin kaçırıldığını ve kendilerinden 130 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayetin ardından soruşturma açıldı.

30 EVE BASKIN YAPILDI

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 gündür kayıp olan Shabbir Ahmet\'in, Ümraniye bölgesinde tutulduğu tespit edildi. Polis evi tam tespit edemeyince savcılık talimatıyla bölgede bulunan 30 ayrı eve aynı anda baskın yapıldı. Yavuztürk mahallesinde baskın yapılan evlerden birinde zorla tutulan Shabbir Ahmet bulunarak kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında şüpheliyi kaçıran, zorla alıkoyan işkence yapıp fidye istedikleri iddia edilen yabancı uyruklu Muhammed A.(30) ile Asma J. (26),\'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

SEVGİLİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN KAÇIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Muhammet A.\'nın, sevgilisi olan Asma J.\'nin, Shabbir A. ile bir gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü, olayı da bu nedenle planladığı ortaya çıktı. Muhammed A\'ın, Asma J\'ye \"Shabbir ile ilişkin var mı\" diye sorduğu, onun da \'hayır\' cevabı vermesi üzerine, Shabbir A.\'nın eve çağrılırak, kaçırıldığı, bir minibüse bindirilerek Ümraniye\'de bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada Shabbir A.\'ya işkence yapan şüphelilerin ailesini telefonla arayarak 130 bin dolar fidye istedikleri belirtildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİLESİNE KAVUŞTU

Zorla tutulduğu evde kurtarıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Shabbir A. ise burada gözyaşları içinde ailesine kavuştu. Shabir A.\'nın kaçak olarak geldiği Türkiye\'de 4 aydır İstanbul\'da yaşadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7\'si adliyeye sevk edildi. Ayağında kesik olduğu için hastanede tedavisi süren şüpheli Asma J. adlı kadının daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Polis operasyonu

-Shabbir A\'nın ailesine kavuşması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar