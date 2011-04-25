-GÖNÜL: BEDELLİYE İMKAN YOK ALANYA (A.A) - 25.04.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, terörün ve asker ihtiyacının devam ettiği sürece bedelli askerliğe imkan olmadığını düşündüklerini söyledi. Gönül, Antalya'nın Alanya ilçesinde İskele Meydanı'ndaki bir restoranda, AK Parti Antalya milletvekilli adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'ı makamında ziyaret eden Vecdi Gönül, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedelli askerliğe ilişkin seçim vaatleri hakkındaki sorusunu yanıtladı. Gönül, ''İktidara gelsinler bakalım gelebiliyorlar mı önce, sonra yapabiliyorlar mı, ona bakmak lazım. Hesaplarımıza göre, bugün için, terör devam ettiği, asker ihtiyacı devam ettiği müddetçe bedelliye imkan olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Askerlik Kanunu'nun ihtiyaç fazlası er veya erbaşlarla ilgili 10'uncu maddesini anımsatarak, bedelli askerliğin mevcut olduğunu kaydeden Gönül, Genelkurmay Başkanlığının asker ihtiyacı devam ettiği için kanunun bu maddesini uygulama imkanı olmadığını kaydetti. Başka bir partinin programı hakkında bir şey söylemek istemediğini ifade eden Vecdi Gönül, ''Geldikleri zaman yapıp yapamayacaklarını görürüz'' diye konuştu. Gönül, bir gazetecinin, ''Eski bir genel başkana karşı adaysınız. Baykal ile aynı memleketten aday olmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de kendisinin karşı aday olmadığını belirterek, kendi meseleleri, anlayışları ve hizmet programları olduğunu söyledi. Gönül, ''Kimseyi karşımıza almıyoruz. Kimseyle bir müsabaka içerisindeymişiz gibi görmüyoruz kendimizi'' ifadesini kullandı. AK Parti'nin Antalya'dan çıkaracağı milletvekili sayısına yönelik tahmini sorulan Gönül, 14'üncü adayın da aralarında olduğunu işaret ederek, ''Arkadaşımıza saygı duymuyor musunuz? 14'üncü adayımızdan vazgeçelim mi istiyorsunuz?'' dedi. Ziyarette Gönül'e, Kaymakam Doğan tarafından su kabağından imal edilmiş bir abajur hediye edildi. Gönül, bu ziyaretinin ardından Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nu makamında ziyaret etti.