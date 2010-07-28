-GÖNÜL: ASKERİ ŞURAYA KADAR NETİCELENİR İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Balyoz Planı'' davasıyla ilgili yargı kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin olarak, ''Hukukçularımız çalışıyorlar. Askeri Şura toplantılarından evvel bir neticeye ulaşılacaktır'' dedi. İzmir'e gelen Bakan Gönül, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Gönül, YAŞ öncesi, ''Balyoz Planı'' ile ilgili olarak bazı subaylar hakkında yakalama kararı verilmesine ilişkin soruya karşılık şöyle dedi: ''Kast ettiğiniz bir yargı konusudur. Yargı ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bizi ilgilendiren taraf, askeri şura çalışmaları ve kararlarını etkileyip etkilemeyeceğidir. Hukukçularımız çalışıyorlar. Askeri şura toplantılarından evvel bir neticeye ulaşılacaktır. Bugünden birşey söylemek doğru değil.'' Milli Savunma Bakanı Gönül, bir gazetecinin ''Genelkurmayda bir plan hazırlandığı ve bu planın yargıyı oyalamaya yönelik olduğu'' yönündeki iddiayı sorması üzerine ''Bu yorumlar bizim dışımızdaki olaylar'' karşılığını verdi. TSK içindeki bazı askeri personelin ''Heron'' insansız hava araçlarını düşürmeye çalıştıkları ile ilgili iddialara ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine ise Bakan Gönül, şunları kaydetti: ''Her şeyden evvel biliyorsunuz 'beraat-ı zimmet' asıldır. 'Adı geçen subaylarla ilgili' dediğiniz zaman birilerini itham ediyorsunuz. Öyle olmaması lazım. Daha evvel ilgili makamlara intikal eden soruşturma, bir yetki uyuşmazlığından gecikmişti. Ama Bakanlığımızca yakın tarihte bu çözüldü. Tahkikat devam ediyor.''