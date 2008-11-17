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Politika

Gönül: Asacaksanız beni asın

Milli Savunma Bakanı Gönül, mübadeleyle ilgili tartışmalı sözleriyle ilgili olarak “Asacaksanız beni asın” dedi

17 Kasım 2008 02:00

Milli Savunma Bakanı Gönül, mübadeleyle ilgili tartışmalı sözleriyle ilgili olarak “Asacaksanız beni asacaksınız, ne yapacaksanız bana yapacaksınız” dedi

Gönül, Brüksel'deki konuşmasında "Rumlar ve Ermeniler gitmeseydi milli devlet olabilir miydik?" demiş ve yağan tepkilerden ötürü geri adım atmak zorunda kalmıştı

Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında sorulan soru üzerine konuşan Bakan Gönül, "Bu sözlerde kimsenin dahli yoktur asacaksanız beni asacaksınız" dedi. Avrupa Birliği Savunma Bakanları Troykası için gittiği Brüksel'de "Mübadele olmasaydı, Rumlar, Ermeniler gitmeseydi, milli devleti kuramazdık." deyince bir anda gözler Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e çevrilmişti.

Türkiye zor durumda kaldı

Devletin çok önemli konumlarından biri olan Savunma Bakanlığı'nı ihraz eden bir bakanın bu sözleri, hem de AB'nin başkenti Brüksel'de söylemesi, Türkiye'yi zor durumda bıraktı. Yurt içinden ve yurtdışından gelen tepkiler sonrasında Bakan Gönül yanlış anlaşıldığını söylemek durumunda kaldı. Gönül "Azınlıklar bizim zenginliğimizdir." dedi.

Tepkiler dinmek bilmiyor

Ancak, Gönül'ün bu sözlerine tepkiler dinmedi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2009 yılı bütçe sunumunu yapan Vecdi Gönül'e, "Bu tavır ayrımcılık kokmuyor mu?" diye soruldu. Görüşmelerin kameralara kapalı bölümünde soruları cevaplayan Gönül, sözlerinin sadece kendisini bağladığını, hükümetinin görüşü olmadığını ifade etmek için de yine ilginç bir üslup kullandı: 

Bakanlığın hiçbir katkısı yoktur

"Brüksel'de yaptığım konuşmamda bakanlığımızın hiçbir katkısı yoktur. Tamamen benim tarafımdan yapılmıtır. Hükümetimizin hiçbir görüşü yoktur. Yani asacaksanız beni asacaksınız, ne yapacaksanıç bana yapacaksınız. Yoksa kimsenin bir dahli yoktur" dedi.

Morali oldukça bozuk görülen Milli Savunma Bakanı "Hükümetin gündeminde bedelli askerlik konusu var mı?" şeklindeki soruları da "Gündemimizde yok." diye cevapladı.

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