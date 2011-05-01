-GÖNÜL: ALTAY TÜRKİYE'NİN İLK TANKI ANTALYA (A.A) - 30.04.20011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk üretimi ilk tank ALTAY'ın prototipinin ortaya çıktığını belirterek, ''ALTAY, Türkiye'nin ilk tankı olmakla beraber aynı zamanda şu anda kullanılan bütün tanklardan daha özellikli olacak'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Manavgat ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Gönül, gazetecilerin Türkiye'nin savunma sanayisinde yürüttüğü projelere yönelik sorularını yanıtladı. Milli Gemi Projesi'ne (MİLGEM) ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Gönül, proje kapsamında üretimi yapılan iki geminin halen seyir halinde olduğunu ve deniz testlerinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Projenin sekiz gemilik olduğunu da hatırlatan Gönül, geminin görünmezlik özelliğinin olup olmayacağına yönelik soruya, ''En yeni teknoloji uygulanıyor ama şimdiye kadar görünmez olarak üretilen gemi yok. Bu daha ziyade uçaklarda kullanılıyor. Boya özelliğidir bu...'' diye cevapladı. Bir soru üzerine, Türkiye'nin üretimine başladığı ilk tank olan ALTAY'ın prototipinin da ortaya çıktığını bildiren Gönül, şu bilgileri verdi: ''Prototipin bir örneği 10 Mayıs'ta İstanbul'da sergilenmeye başlayacak. Tank tamamen bize ait. Sıfırdan projelendirilerek, adeta AR-GE projesi gibi üzerinde çalışılarak ALTAY tankı bugünkü seviyesine ulaştı. ALTAY'ın üretimi, bütçesine göre değişecek. Önemli olan Türkiye'de ilk defa yerli malı tankın üretilmesidir. İhtiyaca göre adedi üretilecek.'' Türkiye'nin, iki yıl önce ilk kez jet motorunu da ürettiğini anımsatan Gönül, ''Şimdi Türkiye'de yeniden üretilen 30 adet F-16'nın jet motorları ve yedekleri olmak üzere 46 jet motoru TAI tarafından üretildi'' diye konuştu. Bakan Gönül, ''Yüzde yüz Türk uçak motoru üretilecek mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Jet motoru teknolojisinin geliştirilmesi için İstanbul'da bir Motor Teknolojisi İşletme Merkezini açtık. Orada jet motorunun geliştirilmesi çalışmaları yapılıyor. Jet motoru binlerce mühendisin emeği ve çalışması sonucunda projelendirildi. Türkiye'nin yalnız kendisinin kullanacağı bir jet motorunu üretmesi, ekonomik olarak fevkalade zordur. Belli bir ulusun teknolojisi olarak tanımlamak mümkün değil. Mühim olan o kulübün üyesi olabilmektir. İleri teknolojiye sahip ülkeler arasında olabilmektir. Türkiye böyledir.''