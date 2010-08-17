-GÖNÜL: ABD İLE SİLAH ALIŞVERİŞİMİZDE PROBLEM YOK İZMİR (A.A) - 17.08.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Şu ana kadar ABD ile olan silah alışverişimizde bir problemle karşılaşmış değiliz'' dedi. Bakan Gönül, İzmir programı kapsamında İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Aykut Yenice'yi ziyaret etti. Gönül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'yi İran politikaları konusunda uyardığı ve bu politika gözden geçirilmezse silah satışlarında sorun yaşanabileceğini söylediği'' yönündeki iddiayı sorması üzerine Bakan Gönül, ''O sonradan tekzip edildi. Silah alışverişinde bir müşkülatımız yok, sıkıntımız yok. Şu ana kadar ABD ile olan silah alışverişimizde bir problemle karşılaşmış değiliz'' diye konuştu. Bakan Gönül, ''Heron skandalı'' ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konudaki sözleriyle ilgili soruya karşılık ''Cumhurbaşkanı başkomutandır. Orada yanlış bir gazetecilik yapıldı. Benim hiçbir resmi beyanım olmadığı halde resmi beyanım varmış gibi birtakım şeyler üretildi. Bu konuda hiçbir resmi beyanım yoktur'' dedi. Bakan Gönül, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili soru üzerine de konunun ilgililer tarafından değerlendirildiği belirtti. İsrail Savunma Bakanının MİT Müsteşarı ile ilgili sözleri ve diğer konularla ilgili sorulara karşılık Bakan Gönül, yorum yapmayacağını söyledi.