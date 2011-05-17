-GÖNÜL: "İLANLA ER ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ" SERİK (A.A) - 17.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, (sözleşmeli er uygulaması) ''İlgili yönetmeliği Sayıştaya gönderdik. Sayıştaydan da geldikten sonra ilana çıkıp sözleşmeli erleri almaya başlayacağız'' dedi. Bakan Gönül, genel seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde esnafı ziyaret etti. Belek esnafı, işyerlerinden çıkarak kaldırımda sıraya girip Bakan Gönül ile tokalaştı. Burada bir işletmede bir süre dinlenen Bakan Gönül, daha sonra AK Parti Karadayı Belde Teşkilatı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini tanıtan ve bugüne kadarki görevleri hakkında bilgi veren Bakan Gönül, vatandaşların talep ve sorunlarını da dinledi. Gönül, bu sırada bir vatandaşın bedelli askerliğe ilişkin sorusu üzerine, vatandaş olarak herkesin vergi ve askerlik olmak üzere iki görevi olduğunu söyledi. Askerliğin ''speküle edilmemesi gerektiğini'' vurgulayan Gönül, savaş istemeseler dahi ülkelerin savaşlara hazırlıklı olmasının önemine işaret etti. Sözleşmeli er uygulaması hakkında da bilgi veren Gönül, askerliğini yapanlardan arzu edenlerin en az 3 sene sözleşmeli olarak çalışabileceğini bildirdi. Askerliğin geçmişte olduğu kadar ''kolay öğrenilir'' olmadığına dikkati çeken Gönül, şöyle konuştu: ''Silahlar çok teknik hale geldi. Diğer şeyler de öyle. Şimdi onun kanununu çıkardık. Bakanlıklardan görüşünü aldık, 'nasıl uygulayacağız' diye... Bugün ilgili yönetmeliği Sayıştaya gönderdik. Sayıştaydan da geldikten sonra ilana çıkıp sözleşmeli erleri almaya başlayacağız. Bu model muvaffak olursa o zaman belki düşünmek daha kolay olur, çünkü ihtiyaç belli olur.'' Türkiye'nin 7 bin küsur kilometre sahil, 2 bin küsur kilometre de kara hududu bulunduğunu anlatan Bakan Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim hudutta öyle karakollarımız var ki 3 bin metrenin üzerinde. Binden fazla hudut karakolumuz var. Yani burayı memurlarla öyle kariyerine bağlı memurlarla, evli barklı adamlarla beklemek, bekletmek mümkün değil. Ancak bunu bekar adam çıkıp bekler. Mesela jandarma uzman çavuşlar alındı, profesyonelleşmeye geçilirken... Uzman erbaşlar alındı. Ama belli bir süre sonra bunlar evleniyorlar. Kiloları oluyor, vesaire... Zor yerlerde kullanmak mümkün olmuyor. Onlardan da 6 bin kişilik 6 tane tugayımız şu anda hudutlarda. Ama hep genç olacak, devredecek bir kadroya ihtiyacımız var. Onun için sözleşmeli ere geçtik. Hele bu model bir uygulansın bakalım ondan sonra askerlik işi yeniden ele alınabilir.''