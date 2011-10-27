T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gönlünü komşusuna kaptırdı

Nurgül Yeşilçay, gönlünü komşusu Tolga Karaçelik’e kaptırdı. İkili Gayrettepe’de sarmaş dolaş görüntülendi.

27 Ekim 2011 03:00



T24- Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer’le bu yaz yaşadığı sürpriz aşkla gündemi uzun süre meşgul eden Nurgül Yeşilçay, gönlünü komşusu Tolga Karaçelik’e kaptırdı. İkili Gayrettepe’de sarmaş dolaş görüntülendi


Milliyet'in haberine göre,  Cem Özer’den boşandıktan sonra Mithatcan Özer’le ilişki yaşayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Van’a yardım kampanyasına destek vermek amacıyla Bebek’ten komşusu Tolga Karaçelik’le Şişli Belediyesi’ndeydi.


-Yeşilçay, geçen aylarda sık sık görüntülendiği Karaçelik için “Tolga komşum ve arkadaşım” demekle yetinmişti. İkili,  belediyedeki çalışmalarını bitirip Gayrettepe’ye doğru yürümeye başladı.


- Birbirlerine sarılan çiftin öpüştüğü anlar, FOX TV’nin   ‘Süper Kulüp’ ekibi tarafından görüntülendi.


- Kamerayı görünce önce aralarında bir şey olmadığını söyledi bir kez daha oyuncu. “Yeni bir aşk mı?” sorusuna da “Hayır, komşum” yanıtını verdi. Ama Karaçelik’i öperken görüntülendiği hatırlatılınca “O zaman yapacak bir şey yok” yorumunu yaptı.


- Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Gişe Memuru’ filmi, geçen yıl Altın Portakal Film
Festivali’nde ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi İlk Film Ödülleri’ne layık görülmüştü.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24