Gönlünü komşusuna kaptırdı





T24- Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer’le bu yaz yaşadığı sürpriz aşkla gündemi uzun süre meşgul eden Nurgül Yeşilçay, gönlünü komşusu Tolga Karaçelik’e kaptırdı. İkili Gayrettepe’de sarmaş dolaş görüntülendi



Milliyet'in haberine göre, Cem Özer’den boşandıktan sonra Mithatcan Özer’le ilişki yaşayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Van’a yardım kampanyasına destek vermek amacıyla Bebek’ten komşusu Tolga Karaçelik’le Şişli Belediyesi’ndeydi.





-Yeşilçay, geçen aylarda sık sık görüntülendiği Karaçelik için “Tolga komşum ve arkadaşım” demekle yetinmişti. İkili, belediyedeki çalışmalarını bitirip Gayrettepe’ye doğru yürümeye başladı.





- Birbirlerine sarılan çiftin öpüştüğü anlar, FOX TV’nin ‘Süper Kulüp’ ekibi tarafından görüntülendi.





- Kamerayı görünce önce aralarında bir şey olmadığını söyledi bir kez daha oyuncu. “Yeni bir aşk mı?” sorusuna da “Hayır, komşum” yanıtını verdi. Ama Karaçelik’i öperken görüntülendiği hatırlatılınca “O zaman yapacak bir şey yok” yorumunu yaptı.





- Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Gişe Memuru’ filmi, geçen yıl Altın Portakal Film

Festivali’nde ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi İlk Film Ödülleri’ne layık görülmüştü.