Sözcü yazarı Soner Yalçın, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in çağrısıyla referandum için başlayan “Evet” kampanyasına katılan Arda Turan’ı “Gönlünde zarafet taşıyan vicdanlı Arda'ya ne oldu? Sen de kirlenme çocuk! Bu ülkenin, halkının sana ihtiyacı var” sözleriyle eleştirdi.

Yalçın, Turan'a "Ah be Arda... Değer miydi?" diye sorarken, "Tabii ki sana kıyamayız. Tabii ki seni sevmeye devam edeceğiz.

Ama. Kalbimizdeki Arda'yı, “tek adam” iktidarının gölgesindeki Arda'dan koruyacağız" dedi.

Yalçın’ın Sözcü’de bugün (27 Ocak) yayımlanan “Arda’nın şeytanı” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Ah be Arda...

Değer miydi?

Sen Türkiye'sin. Milli takım kaptanısın.

Sen Galatasaray'ın medarı iftiharısın/onurusun.

Ali İdris'i bilir misin Arda?.. İtalyanlara karşı savaşmak için Trablusgarp Savaşı'na gönüllü katıldı. Galatasaray'ın ilk şehit futbolcusu oldu.

Ya Galatasaraylı futbolcu Abdurrahman Robenson'u? Birinci Dünya Savaşı'na gönüllü gitti. Erzurum'da şehit düştü. Son mektubunda, Galatasaray kurucusu Ali Sami Yen'e, cephede göğsünde Galatasaray flaması taşıdığını; ölürse onunla gömülmek istediğini yazdı.

Galatasaray kulübünün merkez binasının bulunduğu sokağının “Hasnun Galip” olmasının sebebi ne sanıyorsun? O da, Galatasaray futbolcusuydu; Çanakkale'de şehit düştü.

280 Cevdet, 646 Celal İbrahim, 434 Hasan Neşet ve Vecdi hepsi Galatasaray futbolcusuydu. Hepsi şehadete ulaştı.

Bil ki kemiklerini sızlattın Arda Kaptan!..

Çünkü sen!

Bölündüğümüz, parçalandığımız, kamplaştığımız şu ağır günlerde, bizi bir arada tutacak birkaç iyi adamdan biriydin. Toplumun “çimentosu” idin.

Kendi kalene, milli takımın kalesine gol attın be çocuk!

Sen de bizi bölenler kervanına katıldın.

Sen de Atatürkçüleri‐Cumhuriyetçileri yenmeye çalışanlara katıldın.

Ah Arda...

Ah Kaptan...

Şeytani bir hilekarlığın oyununa nasıl gelirsin?

İradeni başkasının eline nasıl bırakırsın?

Koca yalan bir propagandanın nasıl borazanı olursun?

Büyük adamlıktan şaklabanlığa/saray soytarısı yapılmaya nasıl izin verirsin?

Bilmez misin; insanın kişiliği zor dönemlerde belli olur.

Gözü pek/cesur Arda'ya ne oldu?

Gönlünde zarafet taşıyan vicdanlı Arda'ya ne oldu?

Sen de kirlenme çocuk!

Bu ülkenin, halkının sana ihtiyacı var.

Görmüyor musun:

Francovari “tek adamlık” hırsıyla ülkeyi iç savaşa sürüklüyorlar.

Ah! Sevgili Arda...

Ah! Göz bebeğimiz...

Tabii ki sana kıyamayız.

Tabii ki seni sevmeye devam edeceğiz.

Ama. Kalbimizdeki Arda'yı, “tek adam” iktidarının gölgesindeki Arda'dan koruyacağız.

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