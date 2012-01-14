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Politika

Gönlümüzde yaşatacağız ANKARA (A.A) 

14 Ocak 2012 14:23

-Gönlümüzde yaşatacağız  ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, merhum Rauf Denktaş'ın kişiliğini ve hizmetini unutmayacağını, onu daima gönüllerinde yaşatacağını ve ortaya koyduğu ideallerin yaşatılmasının takipçisi olacağını bildirdi. Özel, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirtti. ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Mehmetçikleri bir baba şefkatiyle bağrına basmış, onları kucaklamış, onlarla gönül bağı kurmuş örnek bir lideri kaybettik'' ifadesini kullanan Özel, mesajında şunları kaydetti: ''Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesine adamış ve bu uğurda birçok güçlüğe göğüs gererek KKTC'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, daima Anavatan olarak dilinden düşürmediği Türkiye'ye samimi ve gönülden bağlılığıyla bugünün ve geleceğin nesillerine ışık tutmuş, örnek olmuş, gerçek bir Türk milliyetçisini kaybettik. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, merhum Denktaş'ın kişiliğini ve hizmetini unutmayacak, onu daima gönüllerinde yaşatacak ve ortaya koyduğu ideallerin yaşatılmasının takipçisi olacaktır. Bu düşüncelerle, merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli aile fertlerine, Kıbrıslı soydaşlarımıza ve aziz milletimize sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.''

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