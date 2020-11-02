Goni Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de can kaybı 20'ye yükseldi

Hafta sonundan itibaren Filipinler'i etkisi altına alan Goni Tayfunu'nun ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Hızı saatte 280 kilometreyi bulan rüzgara neden olan tayfun, doğu bölgesinde 13 bin gecekondu ev ve barakaya ya ağır hasar verdi ya da yerle bir etti. Catanduanes eyalet Valisi Joseph Cua, fırtınanın 5 metre boyunda dev dalgalar oluşturduğunu ve bu dalgaların evleri adeta silip süpürdüğünü söyledi.

Euronews'in haberine göre; ülkenin Luzon Adası'nda Bicol bölgesindeki Albay kentinde en az 300 ev, Mayon Yanardağı'ndan gelen volkanik çamur akıntılarının altında kaldı. Sivil Savunma Birimi, Catanduanes ve Albay'da şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaybolan 3 kişiyi arama faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Bir adada dış dünya ile bağlantı koptu

Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni nedeniyle Luzon Adası'nda 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Genellikle Pasifik fırtınalarının vurduğu 260 bin kişinin yaşadığı ada eyaleti Catanduanes'in, Goni ve bir hafta önce gelen başka bir tayfun nedeniyle dış dünya ile bağlantısı kopmuş durumda.

Catanduanes'te şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelere sadece askeri kargo uçaklarıyla yardım ulaştırılıyor. Bölgeye kara ve deniz ulaşımı sağlanamıyor.