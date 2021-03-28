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Gönenç Gürkaynak: Kürşat Ayvatoğlu'nun pudra şekeri savunmasının mucidi avukatın seneye vergi rekortmenliğini benden devralmasını bekliyorum

28 Mart 2021 11:09

Vergi rekortmeni avukatlardan Gönenç Gürkaynak, lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri sonrası gözaltına alınan AKP Genel Merkezi'nde büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun "pudra şekeri" savunmasına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Gürkaynak, Twitter hesabından, "Kürşat Ayvatoğlu'nun pudra şekeri savunmasının mucidi avukatın seneye vergi rekortmenliğini benden devralmasını bekliyorum. O kabiliyete ihtiyaç bitmez." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Kokain değil, pudra şekeri çektik

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