Gönenç Gürkaynak: Kürşat Ayvatoğlu'nun pudra şekeri savunmasının mucidi avukatın seneye vergi rekortmenliğini benden devralmasını bekliyorum

Vergi rekortmeni avukatlardan Gönenç Gürkaynak, lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri sonrası gözaltına alınan AKP Genel Merkezi'nde büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun "pudra şekeri" savunmasına ilişkin olarak paylaşım yaptı.
Gürkaynak, Twitter hesabından, "Kürşat Ayvatoğlu'nun pudra şekeri savunmasının mucidi avukatın seneye vergi rekortmenliğini benden devralmasını bekliyorum. O kabiliyete ihtiyaç bitmez." ifadesini kullandı.
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