T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gondollu aşk pastası

Önder Bekensir'den boşandıktan sonra mutluluğu Burak Hatipoğlu'nda bulan Süreyya Yalçın, sevgilisi için doğum günü partisi verdi

09 Nisan 2009 03:00

Önder Bekensir'den boşandıktan sonra mutluluğu Burak Hatipoğlu'nda bulan Süreyya Yalçın, önceki akşam sevgilisi için doğum günü partisi verdi


NATO müteahhidi babası Faruk Yalçın'ın geçen aralık ayında hayatını kaybetmesiyle yıkılan Süreyya Yalçın, sevgilisi Burak Hatipoğlu sayesinde kendini çabuk toparladı. Başından geçen iki başarısız evliliğin ardından Hatipoğlu ile flört etmeye başlayan Yalçın, önceki gün de sevgilisi için Etiler Şamdan'da sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyerek aşkını kanıtladı. Partinin tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen sosyetik ismin pasta tercihi de iddialıydı.

Seni çok seviyorum aşkım

Partinin ilerleyen saatlerinde üzerine çikolatadan bir gondolcunun yerleştirilmiş gondol şeklindeki devasa pasta ortaya getirildi. Pastanın üstündeki kalp şeklindeki şekere de "İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum aşkım" yazdıran Süreyya Yalçın, pastadaki mumları Burak Hatipoğlu ile birlikte söndürdü. Pasta kesimini de beraber yapan iki sevgili, Sinan-Melda Kosif ve Mehmet Mutlu'nun da arasında bulunduğu arkadaş grubuyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24