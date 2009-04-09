Gondollu aşk pastası

Önder Bekensir'den boşandıktan sonra mutluluğu Burak Hatipoğlu'nda bulan Süreyya Yalçın, önceki akşam sevgilisi için doğum günü partisi verdi





NATO müteahhidi babası Faruk Yalçın'ın geçen aralık ayında hayatını kaybetmesiyle yıkılan Süreyya Yalçın, sevgilisi Burak Hatipoğlu sayesinde kendini çabuk toparladı. Başından geçen iki başarısız evliliğin ardından Hatipoğlu ile flört etmeye başlayan Yalçın, önceki gün de sevgilisi için Etiler Şamdan'da sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyerek aşkını kanıtladı. Partinin tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen sosyetik ismin pasta tercihi de iddialıydı.



Seni çok seviyorum aşkım



Partinin ilerleyen saatlerinde üzerine çikolatadan bir gondolcunun yerleştirilmiş gondol şeklindeki devasa pasta ortaya getirildi. Pastanın üstündeki kalp şeklindeki şekere de "İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum aşkım" yazdıran Süreyya Yalçın, pastadaki mumları Burak Hatipoğlu ile birlikte söndürdü. Pasta kesimini de beraber yapan iki sevgili, Sinan-Melda Kosif ve Mehmet Mutlu'nun da arasında bulunduğu arkadaş grubuyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.



