Göndere tekerlekli sandalye çektiler

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) bu yıl Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS), tarafından 5 Eylül olarak ilan edilen ve bu yıl ilki düzenlenen “Dünya Omurilik Felçlileri Günü” kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenledi. TOFD öncülüğünde gerçekleştirilen “Dünya Omurilik Felçlileri Günü Aktiviteleri”ne vatandaşlar da ilgi gösterdi. Etkinlikte, bir tekerlekli sandalye demir direkte göndere doğru çekildi. Tekerlekli sandalyenin yere indiğinde engellerle karşılaşmaması için ise “Engele ruhsat verme” çağrısında bulunuldu.

Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol oynamasını ve omurilik felcine karşı bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlik Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; vatandaşlara meydana kurulan kamyon içerisindeki simülatör ile kaza anında yaşananlar hissettirildi, dans gösterileri ve engel parkuru ile katılımcılar bilinçlendirildi. Sosyal farkındalık ve beraberlik kültürünün gelişmesini hedef alan organizasyona katılarak omurilik felçlilerinin yerine kendilerini koyan katılımcılar, duygusal anlar yaşadı.

“SOKAKLARDA VE CADDELERDE NE KADAR ZORLUK ÇEKTİKLERİNİ ANLADIM”

Engel parkurunda tekerlekli sandalyeye binerek zorlu engelleri aşmaya çalışan Merve Çoğultu, parkurda hissettikleri duyguları şu sözlerle dile getirdi:

“İnsanların sokaklarda ve caddelerde ne kadar zorluk çektiklerini anladım. Tekerlekli sandalyemin arkasında bana yardımcı olan insanlar varken engelli insanlar bir başlarına bu zorluklarla yüz yüze kalıyor ve oldukça zorluk çekiyorlar. Ben burada tam anlayamasam da onların halinden anlamaya çalıştım. İnsanların, engelli insanlara karşı merhametli olmasını ve çektikleri zorlukları bir nebze de olsun anlamaya çalışmalarını istiyorum.”

“HİÇ EMNİYET KEMERİ KULLANMAYAN BEN, YAPTIĞIM ANLIŞIMI ANLADIM”

Hayatında hiç emniyet kemeri kullanmadığını aktaran 56 yaşındaki Hüsnü Dindar, yaptığının büyük bir yanlış olduğunu simülatör sayesinde anladığını belirtti. Dindar, “Şehir içinde, uzun yolda hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmadım. Çünkü hoşuma gitmiyordu. Ama şu 5 kilometre hızla giden aracın kaza anını yaşayınca gördüm ki bu işi şakaya almamak gerekiyor. Emniyet kemeri kullanmanın gerçekten çok önemli olduğunu gördüm. İnsan 5 kilometre hızla bunu yaşıyorsa 90 kilometre hızla bunu yaşarsa nasıl bir ortamla karşılaşır, tahmin bile edemiyorum” dedi.

“HASSASİYETLERİMİZİ SAĞLIKLIYKEN GÖSTERMEMİZ LAZIM”

İlk kez kutlanan “Dünya Omurilik Felçliler Günü”nde duygularını dile getiren Göksenin İleri, omurilik felçlilerini iyi anlamak, kaldırımlara araba park etmemek ve malzeme koymamak gerektiğine vurgu yaptı. Simülatörle kaza anını yaşayan İleri, “Bu simülatör, değil 15-20 kilometre, 5 kilometre hızla bile ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. En iyi ihtimal ise omurilik felçlisi kalmamız. Buna çok dikkat etmemiz ve bu hassasiyeti sağlıklıyken çok iyi göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.

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