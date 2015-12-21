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Yaşam

Gonca Vuslateri'den Dilek Doğan isyanı: 'Yanındayım' demek beni taraf yapar mı?

"Birçok menajer ve yapımcı sosyal paylaşım sitelerinde aktif olan toplumsal hassasiyetlere destek veren oyuncularla asla ve asla çalışmak istemiyor"

21 Aralık 2015 18:52

Oyuncu Gonca Vuslateri, Dilek Doğan'ın İstanbul Sarıyer’deki Küçük Armutlu Mahallesi’ndeki DHKP-C operasyonu sırasında öldürülmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkisini Twitter'dan dile getirdi. "Evine gelip cocuğunu vuruyorlar "sakin ol! Sakin ol!"diye. Anasının gözü önünde, kalkıp kılıç sallayamadığı için karnını yumrukluyor acıyla!..." diyen Vuslateri "Şimdi o Dilek için biz söz söylemek, anasına, abisine aynı Yaradan'ın evladı olarak 'yanındayım' demek, bizi taraf yarap mı?" diye devem etti.

Vuslateri, ayrıca toplumsal olaylarda düşüncülerini paylaşan, tepki gösteren sanatçılarla menejer ve yapımcıların çalışmak istemediğini söyledi. 

Vuslateri, "Ben haksız yere ölen, hapis yatan, kitabı toplatılan, ülkeden sürülen insan haberleri okumak istemiyorum bu beni bir taraf yapar mı?" ifadelerini kullandı. Gonca Vuslateri'nin paylaşımları şöyle:

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