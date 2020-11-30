Yakın bir zaman önce aşk yaşadıklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi. İlişkileriyle magazinin dikkati çeken çiftin çektirdiği fotoğraf basına sızdı.

Yakın zaman önce adı Ajda Pekkan ile anılan şarkıcı Hakan Altun, oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. Altun geçen gün bir açıklama yaparak Gonca Vuslateri ile bir aydır birlikte olduklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

İlk poz

Açıklamasında nazardan korktukları için ilişkileri uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyen Altun ile Vuslateri'nin birlikte bir fotoğrafı ortaya çıktı. 34 yaşındaki Vuslateri ile aşk yaşayan 48 yaşındaki Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıklamıştı.

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.