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Gonca Vuslateri, Hakan Altun'la evlendiği yönündeki iddialara yanıt verdi

30 Aralık 2020 21:44

Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, haklarında çıkan "evlilik" iddialarını yalanladı.

Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Sürpriz ilişki, Altun’un, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” diye yazması ve ünlü oyuncunun da bu sözleri beğenmesiyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz ay Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Gonca Vuslateri ise "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

"Kimsenin evlendiği yok"

Evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftten Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

"Kimsenin evlendiği yok" diyen 34 yaşındaki oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın" ifadelerini kullandı.

 

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