Gonca Vuslateri, Hakan Altun'la aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, aşkını ilan ederek "Çok mutluyuz" dedi.



Geçtiğimiz aylarda adı Ajda Pekkan ile anılan 48 yaşındaki Hakan Altun'un bu sefer de 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftten Vuslateri sessizliğini bozdu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına açıklama yapan Gonca Vuslateri, hakkındaki aşk iddiaları için "Urla'da bir film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.