Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'ün 'bol bol cinsel ilişkiye girin' önerisine yanıt: Çare yok, yapacağız artık!

Oyuncu Gonca Vuslateri, Prof. Dr. Mehmet Öz, yeni tip Koronavirüs'ten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara "Bol bol cinsel ilişkiye girin" tavsiyesine ilginç bir tepki gösterdi.

Dünya çapında 10 binden fazla insanın hayatına mal olan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara, "Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" diyen Doktor Mehmet Öz'e, oyuncu Gonca Vuslateri'den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından attığı tweetle Öz’ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” dedi.