Gonca Vuslateri'den gönderme: Eski bilete piyango vurmaz

Oyuncu Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan eski aşkı Hakan Altun'u arayarak, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öne sürülmüştü. Vuslateri, bir paylaşımla bu iddiayı yalanlamış oldu.

Vuslateri'nin Altun'u aradığına yönelik iddia hayranları tarafından "barışma sinyali" olarak yorumlanırken, Gonca Vuslateri'den sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirdi.

Vuslateri konuyla ilgili, "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımla "barışma" iddialarına gönderme yaptığı öne sürüldü.